Frankreich erhöht Sicherheit für USA-Flüge

Paris (dpa) - Nach Warnungen aus den USA hat Frankreich heute die Sicherheit an Flughäfen für Verbindungen in die USA erhöht. Die zusätzlichen Maßnahmen sollen die Passagiere nach Angaben der französischen Flugaufsicht möglichst wenig beeinträchtigen. Allerdings seien Verzögerungen möglich. Großbritannien hatte seine Sicherheitsmaßnahmen bereits gestern aufgestockt. Die USA befürchten Bombenanschläge mit neuartigen Sprengsätzen und dringen deswegen auf verstärkte Sicherheitschecks an ausländischen Flughäfen.