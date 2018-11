Verkehr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Frau bringt an Weihnachten Kind in U-Bahn zur Welt

Philadelphia (dpa) - Eine Frau hat am Weihnachtstag in der U-Bahn von Philadelphia im US-Staat Pennsylvania ein Kind zur Welt gebracht. Polizisten halfen der Frau. «Das ist ein wahres Weihnachtsgeschenk», schrieb der Vorgesetzte der beiden auf Twitter. Die Polizisten waren in den Zug gerufen worden, als die Wehen der hochschwangeren Frau einsetzten. Auf Fotos war später zu sehen, wie die Polizisten das eingewickelte Baby aus der U-Bahn tragen. Mutter und Kind wurden anschließend zu einer Routine-Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.