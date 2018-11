Agrar

Grüne Agrarminister wollen laut Zeitung Milchmenge begrenzen

Die grünen Agrarminister von sechs Bundesländern fordern nach einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" eine staatliche Begrenzung der Milchmenge. Die Bundesregierung müsse sich auf EU-Ebene "für eine zeitlich befristete entschädigungslose Mengenbegrenzung" einsetzen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag. Diesen wollen die Länder Niedersachsen, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zur Agrarministerkonferenz am Freitag in Brüssel einbringen.