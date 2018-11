Musik

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Herbert Grönemeyer bei erstem New York-Konzert gefeiert

New York (dpa) - Der Sänger Herbert Grönemeyer ist bei seinem ersten Konzert in New York begeistert gefeiert worden. Vor rund 1000 meist deutschen Zuschauern stellte der in den USA weitgehend unbekannte Grönemeyer sein neues englischsprachiges Album «I Walk» vor. «Das ist ein historischer Tag für uns», sagte der 56-Jährige, der mit rund einem Dutzend Bandmitgliedern auf der Bühne eines Theatersaals in Manhattan stand. Fast drei Stunden lang spielte Grönemeyer viele neue englische Titel wie «Will I Ever Learn» oder «Keep Hurting Me». Aber auch Klassiker wie «Bochum» und «Vollmond».