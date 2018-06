USA

«Ich habe genug Geld»: Australischer Millionär baut «Titanic II»

New York (dpa) - Mit einem fast exakten Nachbau des legendären Kreuzfahrtschiffes «Titanic» will der australische Bergbau-Millionär Clive Palmer 2016 in See stechen. Die «Titanic II» werde allerdings anders als ihre Vorgängerin ein Kasino, Klimaanlagen, Internet - und natürlich mehr Rettungsboote haben, sagte Palmer in New York. Es werde das sicherste Kreuzfahrtschiff der Welt werden, versicherte Chef-Designer Markku Kanerva. Die Original-«Titanic» war 1912 bei ihrer Jungfernfahrt von Southhampton nach New York mit einem Eisberg kollidiert und gesunken. Rund 1500 Menschen kamen dabei ums Leben.