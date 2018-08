Verbraucher

Ikeas Klopse-Lieferant: Kein Pferdefleisch gefunden

Stockholm (dpa) - Der Lieferant von Hackfleischbällchen für die Möbelkette Ikea hat bei eigenen Tests bisher kein Pferdefleisch entdeckt. Einen Tag nach entsprechenden Vorwürfen aus Tschechien teilte das Unternehmen Dafgård in Lidköping mit, man habe bei «extensiven eigenen Tests» keine Spuren von Pferdefleisch entdeckt. Ikea kündigte an, den Stopp des Verkaufs der «Köttbullar» in Schweden, Deutschland und 22 weiteren Ländern aufrechtzuerhalten. Unternehmenssprecherin Ylva Magnusson sagte, man werde weitere Tests über unabhängige Labors vornehmen lassen.