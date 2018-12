Gesellschaft

Jeder sechste Deutsche hat Sex gern im Bad

Berlin (dpa) - Wie machen's die Deutschen? 6,4 mal im Monat, meist am Wochenende - und gerne mal im Badezimmer. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage für die Kabel eins-Wissenssendung «Abenteuer Leben». 17 Prozent der mehr als 1000 Befragten nannten die Nasszelle als Lieblingsort für Sex. Die meisten mögen's aber klassisch: 77 Prozent gehen am liebsten ins Bett, wenn sie mit jemandem ins Bett gehen. Auf Sex am Arbeitsplatz steht dagegen nur einer von hundert.