Russland

Keine Waffenruhe in Syrien: Obama sieht noch Lücken

US-Präsident Barack Obama sieht in den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Syrien noch Meinungsverschiedenheiten mit Russland. Es sei nicht gelungen, bei den Gesprächen Diskrepanzen zu überwinden, sagte Obama beim G20-Gipfel in der chinesischen Stadt Hangzhou. Er sprach von harten Verhandlungen. Obama hatte sich zuvor mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Die beiden Mächte verhandeln seit Monaten über ihr Vorgehen in Syrien. Die USA wollen, dass die syrische Regierung und deren Schutzmacht Russland Angriffe auf Zivilisten einstellen.