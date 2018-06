Antarktis

Kleinflugzeug in der Antarktis vermisst

Auckland (dpa) - Ein Kleinflugzeug mit drei Kanadiern an Bord ist über der Antarktis verschwunden. Rettungsdienste fingen Notsignale auf, konnten die Maschine aber nicht finden. Das Notsignal kam aus einer Region zwischen dem Südpol und der Scott-Forschungsstation. Eine Rettungsmaschine war in der Region, konnte wegen dichter Wolkendecke aber die Maschine nicht ausmachen. Das Flugzeug war auf dem Weg zu einer italienischen Forschungsstation. Die Männer sollen Zelte und Überlebensrationen für fünf Tage an Bord haben.