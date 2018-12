Unfälle

Leichen von zwei vermissten Studentinnen in Portugal angeschwemmt

Lissabon (dpa) - Mehr als eine Woche nach dem Drama um sieben Studenten an der portugiesischen Atlantikküste sind die Leichen von zwei Vermissten an Land geschwemmt worden. Wie die Hafenbehörde von Setúbal mitteilten, deutete alles darauf hin, dass es sich bei den Toten um zwei der vier vermissten Studentinnen handele. Eine Riesenwelle hatte am 15. Dezember sieben Studenten bei Setúbal ins Meer gerissen. Ein Student konnte an Land schwimmen, ein zweiter wurde wenig später tot geborgen. Vier junge Frauen und ein Mann wurden seither vermisst.