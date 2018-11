Bundeswehr

Marinesoldaten attackierten Vorgesetzten - Ermittlungen

Beirut (dpa) - Bei einer Auseinandersetzung auf einem Schnellboot der Marine in Beirut ist ein vorgesetzter Bootsmann von mehreren Obermaaten angegriffen worden. Das Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte am Abend den Vorfall, der sich bereits am 15. Februar auf dem Schnellboot «Hermelin» im Hafen von Beirut zugetragen hatte. Der Bootsmann sei aus seiner Koje gezogen, mit Tape und einem Spanngurt auf einem Tisch fixiert und anschließend am Bein bemalt worden. Die vier Soldaten wurden nach Deutschland zurückgeschickt. Gegen weitere Soldaten, die möglicherweise beteiligt waren, werde noch ermittelt.