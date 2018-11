Tarife

Massive Warnstreiks in mehreren Bundesländern

Berlin (dpa) - In mehreren Bundesländern sorgen erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst für Behinderungen und Einschränkungen. So sollen in den meisten Regionen Nordrhein- Westfalens keine Busse und Straßenbahnen fahren. Auch in Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Sachsen müssen Pendler mit Behinderungen rechnen. In vielen Städten in Bayern könnte es Einschränkungen bei Kindertagesstätten, Müllabfuhr, Behörden oder Krankenhäusern geben. Auch in Hessen sind Stadtverwaltungen von den Warnstreiks betroffen. In Baden-Württemberg bleiben vielerorts Kita-Türen verschlossen.