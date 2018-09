SÜDHESSEN

Mensch nach Unfall im Auto verbrannt

In Hessen ist ein Mensch nach einem Unfall in der Nähe von Groß-Bieberau in seinem Auto verbrannt. Der Wagen war am späten Abend aus ungeklärter Ursache zwischen Bieberau und Brensbach von der Bundesstraße B38 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto fing daraufhin Feuer und brannte vollständig aus. Über die Identität der Leiche gibt es noch keine Informationen.