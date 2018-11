Parteien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Merkel sieht viele Gemeinsamkeiten mit Rösler

Berlin (dpa) - Lob von höchster Stelle für Philipp Rösler: Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht viele Gemeinsamkeiten mit ihrem Vize und will gerne weitere vier Jahre zusammen mit dem FDP-Chef regieren. Rösler sei im hektischen Berliner Politikbetrieb ein liberaler Partner, «den vieles lenkt und leitet, was auch mich lenkt und leitet», sagte die CDU-Chefin bei einem FDP-Fest zum 40. Geburtstag von Rösler, der am Sonntag war. Auch Rösler betonte sein «ausgesprochen gutes Verhältnis» zur «Chefin». Merkel sei eine der wenigen im Saal, die nicht den FDP-Vorsitz anstrebe.