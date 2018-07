Kirchen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Merkel und Steinbrück beim Kirchentag

Hamburg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg den weltweiten Vorbildcharakter der Energiewende in Deutschland hervorgehoben. «Andere werden auf uns schauen und werden fragen: Haben die das hingekriegt?», sagte Merkel bei einer Podiumsdiskussion. Gut vier Monate vor der Bundestagswahl kam auch Merkels SPD- Herausforderer Peer Steinbrück zum Kirchentag. Am Nachmittag wollte Steinbrück an einer Diskussionsrunde mit dem Titel «Soziale Marktwirtschaft im Griff der Finanzmärkte» teilnehmen.