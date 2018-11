Justiz

Mollath kommt frei - Verfahren wird wieder aufgerollt

Nürnberg (dpa) - Spektakuläre Wende im Fall Gustl Mollath: Der seit sieben Jahren in der Psychiatrie eingesperrte 56-Jährige kommt frei, das Strafverfahren gegen ihn wird wieder aufgerollt. Das hat das Oberlandesgericht Nürnberg angeordnet. Mollath sei unverzüglich aus der Psychiatrischen Klinik in Bayreuth zu entlassen, entschieden die Richter. Mollath war 2006 als gemeingefährlich in die Psychiatrie eingewiesen worden. Unter anderem soll er seine Frau misshandelt und Autoreifen zerstochen haben.