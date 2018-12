Verkehr

Neue Fernbuslinie Berlin-Leipzig-Frankfurt

Berlin (dpa) - Kommende Woche geht eine neue Fernbuslinie von Berlin über Leipzig nach Frankfurt am Main an den Start. Die Premierenfahrt ist für Donnerstag geplant. Das hat der Anbieter MeinFernbus mitgeteilt. Es ist das erste zusätzliche Angebot des Unternehmens nach der Öffnung des deutschen Fernbusmarktes am 1. Januar. Die Firma macht damit vor allem der Deutschen Bahn Konkurrenz. Der Preis ist günstiger, die Fahrzeit deutlich länger. Sie beträgt von Berlin nach Frankfurt fahrplanmäßig 7:30 Stunden.