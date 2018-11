Präsident

Obama und Bush beschwören in Dallas Einheit aller US-Bürger

Nach den Polizistenmorden von Dallas und eskalierenden Protesten in den USA beschwört Präsident Barack Obama die Amerikaner, aufeinanderzuzugehen. Mit seinem Vorgänger George W. Bush sprach Obama in Dallas auf einer Gedenkfeier. Es gebe immer noch Vorurteile, sagte Obama. Die Diskriminierung habe sich nicht einfach in Luft aufgelöst. Dennoch habe sich das Verhältnis von Schwarz und Weiß in seiner Lebensspanne dramatisch verbessert. Zuvor hatte Bush gesagt, Amerika müsse sich seiner Ideale erinnern, um Einigkeit zu finden.