Papst dankt den Gläubigen und betet für alle

Rom (dpa) - Der scheidende Papst Benedikt XVI. hat den Gläubigen bei seiner letzten Generalaudienz gedankt und die ganze Welt in sein Gebet eingeschlossen. Er vertraue Gott die Kirche in aller Welt an, sagte Benedikt vor Zehntausenden Pilgern und Touristen in Rom. Der Herr habe ihn auch in schwierigen Zeiten geführt. Der Papst dankte allen, die seinen Rücktritt mit Respekt und Verständnis aufgenommen haben. Er habe diese Entscheidung zum Wohl der Kirche getroffen. Benedikt hatte seinen Rücktritt mit schwindenden Kräften begründet.