Prozess gegen Todesschützen von Fort Hood begonnen

Washington (dpa) - Knapp vier Jahre nach dem Amoklauf auf dem US-Militärstützpunkt im texanischen Fort Hood hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Terroristen Nidal Hasan begonnen. Der Soldat muss sich wegen 13-fachen vorsätzlichen Mordes und Mordversuches in 32 Fällen vor einer Militärjury verantworten. Bei einer Verurteilung droht dem 42-Jährigen die Todesstrafe. Als Motiv gab Hasan in Voranhörungen an, die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan vor US-Soldaten schützen zu wollen. Er lehnt jeglichen Rechtsbeistand ab und will sich selbst verteidigen.