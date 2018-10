Medien

Radio behauptet sich - Deutsche täglich über drei Stunden am Apparat

Frankfurt/Main (dpa) - Gegen Internet und Smartphones, Tablet-Computer und Fernsehen kann sich das alte Medium Radio weiterhin behaupten: Nach Rekordzahlen im vergangenen Jahr pendelt sich die Beliebtheit der Wellen auf hohem Niveau ein, wie aus der jüngsten Media-Analyse hervorgeht. Sie misst zweimal im Jahr die Radionutzung in Deutschland. Demnach hören vier von fünf Menschen ab zehn Jahren an Werktagen Radio, das sind täglich 58,47 Millionen Hörer. Durchschnittlich bleibt jeder Mensch 197 Minuten am Radio, wie es von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hieß.