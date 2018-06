Leute

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Reese Witherspoon: Verhaftungs-Video im Internet aufgetaucht)

Los Angeles (dpa) - Reese Witherspoon ist unfreiwillig Hauptdarstellerin in einem Video geworden, das vom Promi-Portal «TMZ.com» veröffentlicht wurde. Es zeigt die US-Schauspielerin bei ihrer Verhaftung vor zwei Wochen in Atlanta und wurde offensichtlich von einer Kamera im Polizeiauto aufgezeichnet. Die Oscar-Preisträgerin beschwert sich in dem Video lautstark bei einem Polizisten, der zuvor ihren Ehemann angehalten hat. Als der Beamte Witherspoon daraufhin festnahm, habe sie ungläubig gefragt: «Sie nehmen mich jetzt fest? In Handschellen? Kennen Sie meinen Namen?»