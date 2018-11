Wissenschaft

Ruf nach einheitlichen Promotionsregeln

Berlin (dpa) - Die Plagiatsaffäre um Bildungsministerin Annette Schavan hat die Debatte über die Standards für Hochschulabschlüsse neu entfacht. Nach Ansicht der Grünen-Politikerin Krista Sager sollten die Hochschulen ihre Standards vereinheitlichen. Es sei zum Beispiel reiner Zufall gewesen, dass sich Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg in Bayreuth nicht strafbar gemacht habe, sagte Sager im Deutschlandfunk. An der Uni München wäre er dagegen wegen Meineids angeklagt worden. Die Philosophische Fakultätsrat der Uni Düsseldorf will die Doktorarbeit Schavans überprüfen.