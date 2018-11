Mainz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

SC Freiburg erstmals im Halbfinale des DFB-Pokals

Mainz (dpa) - Der SC Freiburg steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Breisgauer kamen am Abend im bundesligainternen Duell beim FSV Mainz 05 zu einem verdienten 3:2 nach Verlängerung. Der deutsche DTM-Pilot Timo Glock wird am Sonntag die Vorschlussrunde auslosen. Die beiden Halbfinals werden dann am 16. und 17. April gespielt.