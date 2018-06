Italien

Schäuble: Italien braucht stabile Regierung

Berlin (dpa) - Angesichts des Wahlpatts in Italien hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Bildung einer stabilen Regierung in Rom gefordert. Ein Wahlergebnis wie das in Italien sei ein Problem, sagte Schäuble im ZDF. Es liege nun an den politisch Verantwortlichen in Italien, aus diesem Wahlergebnis das zu machen, was das Land brauche - nämlich eine stabile Regierung. Der Bundesfinanzminister verwies auf die großen Fortschritte, die Italien in den vergangenen Monaten gemacht habe.