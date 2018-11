Deutschland

Schweinsteiger und Ivanovic heiraten kirchlich in Venedig

Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger und die serbische Tennisspielerin Ana Ivanovic haben in Venedig kirchlich geheiratet. "Mr. & Mrs.", schrieben beide am Abend auf Facebook und veröffentlichten dazu jeweils ein Foto, das sie gemeinsam vor dem Altar zeigt. Die 28-Jährige trug ein klassisches weißes Kleid mit langer Schleppe, Schweinsteiger einen dunklen Anzug. Bereits am Dienstag hatten die Sportstars in Venedig standesamtlich geheiratet.