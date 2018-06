Wetter

Schwere Unwetterschäden in Hessen und Rheinland-Pfalz

Bad Schwalbach (dpa) - Der Unwetter-Sommer geht weiter: In Hessen und Rheinland-Pfalz haben heftige Gewitter Schäden an Häusern und Autos sowie in einem Kurpark angerichtet. Laut Feuerwehr deckten Sturmböen Dutzende Dächer ab und brachten viele Bäume zum Umstürzen. Im Taunus und in der Pfalz rund um Ludwigshafen waren daraufhin viele Straßen nicht mehr passierbar. Das Lagezentrum im Stuttgarter Innenministerium meldete umgestürzte Bäume im Rhein-Neckar-Kreis.