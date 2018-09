Familie

Schwesig: «Elterngeld Plus» Schritt zu moderner Familienpolitik

Berlin (dpa) - Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig sieht in dem angestrebten «Elterngeld Plus» einen weiteren Schritt zu einer modernen Familienpolitik. Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Eltern künftig bis zu 28 Monate lang Elterngeld beziehen können, wenn beide nach der Geburt eines Kindes Teilzeit arbeiten. Es diene auch den Unternehmen, wenn Frauen in Teilzeit frühzeitiger in den Beruf zurückkommen könnten, sagte Schwesig bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfes im Bundestag.