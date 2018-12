Tarife

Sicherheitspersonal an Flughäfen Düsseldorf und Köln streikt

Köln (dpa) - An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn muss heute wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals mit Einschränkungen gerechnet werden. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten in der Nacht auf, ab 4.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll auch morgen fortgesetzt werden. Erst am vergangenen Freitag hatte ein Streik des Sicherheitspersonals den Hamburger Flughafen lahmgelegt. Die Gewerkschaft will Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für die Branche aufbauen.