Sieben Millionen sahen Handballer-Aus - Absturz für Witt

Berlin (dpa) - Das Aus der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft in Spanien fand gestern Abend im deutschen Fernsehen großes Interesse: 7,00 Millionen Zuschauer verfolgten ab 19 Uhr in der ARD die 24:28-Niederlage gegen Gastgeber Spanien im Viertelfinale. Enttäuschend verlief der Fernsehabend für Eisläuferin Katarina Witt: Das Stalkingdrama «Der Feind in meinem Leben» mit ihr in der Hauptrolle sahen ab 20.15 Uhr auf Sat.1 nur 1,71 Millionen Zuschauer.