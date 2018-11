Leute

Sojus mit erster ISS-Kosmonautin gestartet

Baikonur (dpa) - Als erste Kosmonautin ist die Russin Jelena Serowa vom Weltraumbahnhof in Baikonur zur Internationalen Raumstation ISS gestartet - gemeinsam mit zwei weiteren Raumfahrern. Die Raumkapsel «Sojus TMA-14m» hob pünktlich um 22.25 Uhr unserer Zeit vom Kosmodrom in der kasachischen Steppe ab, hieß es von der Flugleitung. Die 38-Jährige ist die erste Russin seit 17 Jahren im All. Die Mission des Teams soll insgesamt 168 Tage dauern. Während dieser Zeit sind mehrere Außeneinsätze sowie Hunderte Experimente geplant.