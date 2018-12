Saudi-Arabien

Steinmeier will zwischen Iran und Saudi-Arabien vermitteln

Außenminister Frank-Walter Steinmeier will sich bei einer Reise in den Iran und nach Saudi-Arabien für eine Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen beiden Ländern einsetzen. Zudem soll die Reise der Flankierung der Genfer Verhandlungen über eine Lösung des Syrien-Konflikts dienen. Steinmeier reist nach der Konferenz zum Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat in Rom nach Teheran. Dort sind Treffen mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und Präsident Hassan Ruhani geplant.