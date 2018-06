Brandenburg

Streit über Rauchen im Freien beschäftigt erneut die Justiz

Rathenow (dpa) - Ein erbitterter Streit um das Rauchen auf dem Balkon beschäftigt die Justiz in Brandenburg. Ein Ehepaar in einem Vier-Familien-Haus in Premnitz hat geklagt, weil es sich durch den Zigarettenrauch seiner Nachbarn belästigt fühlt. Mit einer Entscheidung werde im September gerechnet, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts Rathenow. Die Kläger argumentieren, dass der Rauch der Familie unter ihnen nach oben ziehe, so dass sie ihren eigenen Balkon kaum noch nutzen könnten.