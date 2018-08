Fußball

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Swansea wirft Chelsea aus Liga-Pokal - Podolski-Gala für Arsenal

London (dpa) - Ein Lukas Podolski in Gala-Form hat den FC Arsenal in der Premier League zu einem 5:1-Sieg gegen West Ham United geführt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte ein Traumtor und gab drei Torvorlagen. Ein Triumph gelang auch Gerhard Tremmel: Mit Swansea City warf der Ex-Cottbus-Keeper den FC Chelsea mit einem 0:0 aus dem englischen Liga-Pokal. Überschattet wurde die Partie aber von der Attacke des Belgiers Eden Hazard auf einen Balljungen. Der Chelsea-Profi trat auf den am Boden liegenden Jungen ein, weil der ihm offenbar nicht schnell genug den Ball herausgab.