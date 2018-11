Währung

Tokios Börse gibt deutlich nach

Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat deutlich nachgegeben. Der Nikkei-Index sackte um fast 223 Punkte auf 10 486 Punkte ab. Die Investoren zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Bank von Japan am Vortag keine unverzüglichen Lockerungsschritte in der Geldpolitik beschlossen hatte. Der Euro notierte zum Dollar bei 1,3309 Dollar.