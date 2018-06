Präsident

Trump und Cruz liegen im Trend bei Vorwahlen in Iowa gleichauf

Bei den Vorwahlen in Iowa liegen in ersten Trends bei den Republikanern Ted Cruz und Donald Trump Kopf an Kopf. Der New Yorker Immobilienmogul Trump und der erzkonservative texanische Senator Cruz sind Favoriten ihrer Partei. In diesen ersten Trends lag bei den Demokraten die Favoritin Hillary Clinton einige Punkte vor ihrem Widersacher Bernie Sanders, dem Senator aus dem Bundesstaat Vermont. Mit den Wahlen in Iowa begann in den USA das Wahljahr. Im November wird ein Nachfolger von US-Präsident Barack Obama gewählt.