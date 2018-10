EU

Tsipras spricht in Brüssel mit Juncker und Tusk

Brüssel (dpa) – Der linksgerichtete griechische Regierungschef Alexis Tsipras wird am Mittwoch in Brüssel mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammentreffen. Danach will Tsipras mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk sprechen. Insbesondere beim Treffen mit Juncker wird es laut Diplomaten um den weiteren Kurs Griechenlands in der Finanz- und Budgetpolitik gehen. Tsipras strebt Erleichterungen bei der hohen Schuldenlast seines Landes an - ein Schuldenschnitt wird von den Euro-Partnern aber abgelehnt.