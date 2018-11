Unruhen

Tunesiens Ministerpräsident verknüpft Amt mit Regierungsumbildung

Tunis (dpa) - Der tunesische Ministerpräsident Hamadi Jebali will nur im Amt bleiben, wenn es gelingt, die Regierung umzubilden. Er will zurücktreten, wenn seine Ennahda-Partei und andere Parteien seine Vorschläge für eine Übergangsregierung aus unabhängigen Experten zurückweisen sollten. Der Mord an Oppositionspolitiker Chokri Belaïd hatte neue Unruhen ausgelöst. Viele Tunesier werfen der Ennahda-Partei vor, dass die Attentäter aus ihren Reihen kommen. Es gab Demonstrationen von Gegnern und Anhängern der Partei.