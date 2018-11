Präsident

US-Vorwahlen im Bundesstaat Iowa gestartet

Mit den Vorwahlen in Iowa hat in den USA das Wahljahr begonnen. Als Favorit geht in Iowa bei den konservativen Republikanern der New Yorker Immobilienmogul Donald Trump in seine erste Wahl überhaupt. Chancen werden auch dem erzkonservativen Texaner Ted Cruz eingeräumt. Bei den Demokraten entbrannte ein überraschend enges Rennen zwischen der Favoritin und Ex-Außenministerin Hillary Clinton und ihrem Widersacher Bernie Sanders, Senator aus dem Bundesstaat Vermont.