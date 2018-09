Festivals

Umjubelte Deutschlandpremiere des Filmmusicals «Les Misérables»

Berlin (dpa) - Umjubelt und mit langanhaltendem Beifall ist am Abend die Deutschlandpremiere des Filmmusicals «Les Misérables» vom Berlinale-Publikum gefeiert worden. Regisseur Tom Hooper bedankte sich anschließend im Friedrichstadtpalast für diese so herzliche Aufnahme beim Berliner Publikum. «Ich liebe Berlin», sagte der Oscar-Preisträger auf Deutsch. Das Filmmusical, das für sieben Oscars nominiert ist, wurde in der Reihe «Berlinale Special» gezeigt. Es läuft am 21. Februar in den deutschen Kinos an.