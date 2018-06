Demonstrationen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unruhen in Ägypten - Militär stellt Politikern 48-Stunden-Ultimatum

Istanbul (dpa) - Das ägyptische Militär hat der Protestbewegung und den regierenden Islamisten ein Ultimatum gestellt. Innerhalb von 48 Stunden müsse in dem Land wieder Ruhe einkehren. Ansonsten werde die Militärführung Entscheidungen treffen, um den Zustand zu beenden. Wenn die Forderungen der Menschen in Ägypten nicht innerhalb der Frist erfüllt würden, werde das Militär einen Plan für die Zukunft verkünden, heißt es in einer Erklärung. Die Armee hatte bereits zuvor angekündigt einzugreifen, wenn der Machtkampf außer Kontrolle gerate.