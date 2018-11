Auto

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VW gibt Erfolgsbonus für 2012 bekannt

Wolfsburg (dpa) - Die Belegschaft von Volkswagen erfährt heute, wie hoch der Erfolgsbonus für das Jahr 2012 ausfällt. Bei einer Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk soll die Höhe der Prämie bekanntgegeben werden. Im vergangenen Jahr hatten die Tarifbeschäftigten der sechs westdeutschen VW-Werke rückwirkend für 2011 einen Rekordbonus von 7500 Euro erhalten. Zu Gast in Wolfsburg ist EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Der SPD-Politiker will in einer Rede vor den Mitarbeitern auch auf den Streit um das VW-Gesetz eingehen, wie es vom Betriebsrat hieß.