Verdi: Keine Streiks beim Sicherheitspersonal in nächsten Tagen

Düsseldorf (dpa) - Im Tarifkonflikt des Sicherheitsgewerbes in Nordrhein-Westfalen will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bis einschließlich Sonntag nicht mehr streiken. Am 1. März wollen die Tarifparteien an einem nicht genannten Ort weiterverhandeln. Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Becker sagte, die Gewerkschaft habe Interesse an konstruktiven Gesprächen zur Beilegung des Konflikts in der Branche mit 34 000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen mit Streiks der Sicherheitsleute an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn massive Betriebsstörungen ausgelöst.