Internet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verkehrte Börsenwelt: Apple enttäuscht mit Rekordergebnis

Cupertino (dpa) - Die Sorgen um das weitere Wachstum von Apple gewinnen trotz neuer Rekordergebnisse die Oberhand. Obwohl Apple so viele iPhones und iPad verkaufte wie noch nie und gut 13 Milliarden Dollar Quartalsgewinn einfuhr, brach die Aktie im New Yorker Handel um mehr als 10 Prozent ein. Auf einen Schlag verpufften annähernd 50 Milliarden Dollar oder umgerechnet 38 Milliarden Euro an Börsenwert - das ist soviel, wie die Deutsche Telekom auf die Waage bringt. Apple-Chef Tim Cook verteidigte die Geschäftszahlen: «Kein Technologieunternehmen hat jemals solch ein Ergebnis erreicht.»