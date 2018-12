Formel 1

Vettel Zweiter beim Großen Preis der USA hinter Hamilton

Austin (dpa) - Sebastian Vettel hat es nicht geschafft, sich vorzeitig seinen dritten WM-Titel in der Formel 1 zu sichern. Beim Großen Preis der USA wurde Vettel Zweiter. Der Brite Lewis Hamilton gewann im McLaren den vorletzten Saisonlauf in Austin. Der Spanier Fernando Alonso wahrte durch Rang drei im Ferrari seine Titelchance. Die WM-Entscheidung fällt beim Saisonfinale am kommenden Sonntag in Sao Paulo. Red Bull-Pilot Vettel hat vor dem Großen Preis von Brasilien 13 Punkte Vorsprung vor Alonso.