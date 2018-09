Verbraucher

Viele Händler verpflichten sich: Plastiktüten sollen Geld kosten

Berlin (dpa) - Ob im Supermarkt oder beim Kleiderkauf: Kunden müssen von Juli an in deutlich mehr Geschäften für Plastiktüten bezahlen. Rund 260 Unternehmen haben sich verpflichtet, die Tragetaschen nicht mehr gratis über die Theke zu reichen. Wie viel sie kosten sollen, ist in der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und dem Handelsverband Deutschland aber nicht festgelegt - es ist nur von einem "angemessenen Entgelt" die Rede. In der Praxis seien es meist zwischen 5 und 50 Cent, sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.