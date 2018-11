Unfälle

Vier Kinder bei Massenpanik in chinesischer Schule getötet

Peking (dpa) - Bei einer Massenpanik in einer Grundschule in der zentralchinesischen Provinz Hubei sind mindestens vier Kinder getötet worden. Sieben weitere wurden nach Angaben halbstaatlicher Medien verletzt. Der Vorfall habe sich am frühen Morgen in der Schule von Xueji ereignet. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Die Behörden hätten eine Untersuchung eingeleitet, hieß es.