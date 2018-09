Tarife

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Warnstreiks für mehr Geld im öffentlichen Dienst gehen weiter

Hamburg (dpa) - Lange Wartezeiten in Kfz-Zulassungsstellen, Lehrer auf der Straße, Verzögerungen bei Behörden: Die bundesweiten Warnstreiks im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes sind in mehreren Bundesländern weitergegangen. In Sachsen-Anhalt demonstrierten Erzieher und Lehrer für mehr Geld. Auch in Nordrhein-Westfalen rief die GEW die angestellten Lehrer auf, die Arbeit ganztägig niederzulegen. In Hamburg gab es eine Demo durch die Innenstadt. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.