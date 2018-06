Bahn

Weinstein holt Silber über 4000 Meter - Final-Niederlage gegen Ganna

Domenic Weinstein hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in London den Titel in der 4000-Meter-Einerverfolgung verpasst, Er gewann die Silbermedaille und musste sich im Finale dem Italiener Filippo Ganna geschlagen geben. Der zweite Platz ist aber gleichbedeutend mit der ersten deutschen Medaille in der Einerverfolgung seit 2007. Damals hatte Sydney-Olympiasieger Robert Bartko in Palma de Mallorca ebenfalls den zweiten Platz belegt. Bronze ging an den Briten Andrew Tennant.