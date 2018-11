Deutschland

Westerwelle: «Wir wollen die Briten in der EU»

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat an Großbritannien appelliert, seine Zukunft auch weiter in der Europäischen Union zu sehen. Als Reaktion auf die europapolitische Rede des britischen Premiers David Cameron sagte Westerwelle: «Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft.» Nicht alles müsse in oder von Brüssel entschieden werden. Aber eine Politik des Rosinenpickens werde nicht funktionieren.